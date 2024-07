NTT DATA investe su Napoli | 50 assunzioni in due anni per il nuovo Competence Center

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 29 luglio 2024) Nasce ailin Digital Linguistics & Human Behaviour di NTTItalia, che ha l’obiettivo di raggruppare le competenze linguistiche e comportamentali per affrontare le sfide tecnologiche con una visione umanistica, sviluppando tecnologie (come l’Intelligenza Artificiale) più inclusive e trasparenti in grado di offrire interazioni empatiche tra uomo e macchine, anticipare i bisogni e fornire soluzioni alternative per migliorare il lavoro e la vita quotidiana degli utenti. Ilconta oggi 50 persone, ma punta a raddoppiare questo numero nei prossimi duefocalizzandosi su progetti che spaziano dalla realizzazione di assistenti virtuali all’analisi automatizzata dei report di sostenibilità, passando per strumenti di linguaggio neutro per eliminare gli stereotipi di genere.