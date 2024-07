Napoli – Simeone giocatore prezioso Buongiorno è il giusto erede di Kim | il tutto a NM Live

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

NM– Petrazzuolo: "Il gol di Kvara contro l'Egnatia è poetico, mi ha riconciliato con il calcio, le ultime su Osimhen e Gilmour" Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO: "Il gol di Kvara contro l'Egnatia è pura poesia, mi ha riconciliato con il calcio. Bellissimo anche l'assist di Lobotka. Osimhen? Il PSG non vuole fare grandi spese quest'anno, ma questa cosa si sarebbe dovuta sapere già da molto tempo prima. Navas al Monza e Varane al Como? Colpi giusti, non solo di facciata.