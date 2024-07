LIVE Tiro a volo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | iniziata la qualificazione di trap maschile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.32 Ottima partenza di Giovanni Pellielo che è 3/3 con i primi piattelli. 09.30 Si parte!ladi09.28 Il round odierno sarà molto importante per fare una prima scrematura in vista dellaalla finale. Il gruppo dei contendenti alle medaglie è molto folto e vede su tutti l’iberico Alberto Fernandez, che si presenta come numero 1 del mondo. Laè l’obiettivo minimo anche per James Willett e Matthew John Coward-Holley. Proverà ad entrare in finale anche Jiri Liptak, campione olimpico in carica. 09.