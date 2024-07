LIVE Nuoto Olimpiadi Parigi in DIRETTA | delude Sara Franceschi tra poco Greg Paltrinieri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.03: 12.02: Jaouadi vince in rimonta la terza batteria con 7’42?07, secondo7’42?48, terzo Finke con 7’43?00, De Tullio quinto con 7’44?07 12.01: Ai 700, 12.00: Ai 600, Finke, Jaouadi 11.59: Ai 500, Finke, Jaouadi 11.58: A metà gara Jaouadi, Finke,11.57: Finke, Jaouadi,ai 300 11.56: Ai 200 Finke, Schwarz,11.55: Ai 100 Finke, Jaouadi,11.53: Orae De Tullio al via nella terza batteria 11.51: Grande seconda parte di gara del francese Aubry che vince in 7’44?59 che potrebbe fruttare l’accesso in finale, secondo il turco Tuncelli con 7’47?29 11.48: Tuncelli al comando a metà gara con 3’53?42 11.43: Attenzione al turco Tuncelli, campione europeo juniores 11.