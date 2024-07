La prevalenza della risata

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 29 luglio 2024) “Tragedy tomorrow, comedy tonight!”, così suona l’incalzante ritornello di un musical di Stephen Sondheim dal titolo particolarmente elaborato, A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, dove prendendo spunto da Plauto il compositore americano si inventò una storia maliziosa e piccante ambientata tra i colli romani in cui lo schiavo di nome Pseudolus compie una serie di peripezie per cercare di ottenere la libertà. Il titolo è elaborato ma prendiamone solo l’inizio e capiremo di cosa si tratta, A Funny Thing promette bene, ci possiamo accomodare a teatro con l’aspettativa di un bel divertimento.