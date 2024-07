La Carrarese scalda i motori per l’esordio in Coppa con il Catania

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 29 luglio 2024) CARRARA – È lala prima squadra toscana ad esordire in una competizione ufficiale, Sabato, 3 agosto, alle 18 allo stadio di Chiavari (per l’indisponibilità dello stadio di casa) si giocavalido per il turno preliminare diItalia. I biglietti costeranno 10 euro per la curva (gradinata sud) più diritto di prevendita (8 ridotto), 20 euro più prevendita per la tribuna semicentrale e laterale (16 ridotto) e 25 euro più prevendita per la tribuna centrale. La prevendita per i sostenitori locali sarà attiva dal 30 luglio on-line per curva e tribuna sul sito internet Ticketone oppure in tutti i punti vendita abilitati del circuito Ticketone. La riduzione è valida per donne, over 65 anni ed under 14 anni. Ingresso gratuito per gli infanti senza diritto di posto nel settore tribuna dello stadio.