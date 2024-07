Kyminasi diet la scoperta contro disturbi metabolici

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roma, 29 Lug. (askanews) – Si chiamalafatta in medicina per contrastare i: “Si tratta – spiega il dottor Roberto Settembre, dirigente di primo livello presso il reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Di Venere di Bari Carbonara – di un dispositivo che, posto sulla pancia, toglie la fame e non l’appetito e, abbinato a un corretto regime alimentare, permette di perdere anche 50 chili. Stiamo dunque parlando di un rimedio innovativol’obesità che, oltre a produrre un danno estetico, fa male alla salute. Tutti conosciamo le complicazioni che comporta a livello cardiaco e osseo, ma pochi sanno che il sovrappeso può anche produrre problemi al cervello in termini di demenza. Ed è per questo che occorre intervenire con decisione”.