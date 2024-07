Chiara Ferragni la favolosa cabina armadio da 100 mq a scatole cinesi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 29 luglio 2024) Anche se la vita dinon è più la stessa, tra il Pandoro-gate e la separazione da Fedez, quello che non è cambiato è il suo stile esclusivo, anche quando si tratta di arredamento.vuole solo il meglio per sé e così per ospitare il suo “gigantesco” guardaroba si è affidata per lada 100 mq a Conte, uno dei brand più prestigiosi per i complementi d’arredo, che ha realizzato per lei anche il letto della camera padronale. La spettacolaredill concept d’ispirazione delladisi basa sull’idea delle “”: l’ampio spazio originario, che abbraccia circa 100 metri quadrati, è stato trasformato in quattro distinti ambienti, ciascuno con una precisa funzione.