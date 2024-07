Caracalla Festival notti di jazz fino al 5 agosto

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024)dial 5. Il grandissimoanche quello italiano live aper un’estate di grande grande musica.dial 5La programmazione “Off”, organizzata per il secondo anno consecutivo dal Teatro dell’ Opera di Roma in collaborazione con Fondazione Musica per Roma, prosegue nello spazio del Teatro del Portico (ingresso in via Antoniniana 14) il 31 luglio, il 2 e il 3con tre appuntamenti di Late Night. Amare ilè facile quando sul palco trovi mostri di questo tipo. Abbiamo già parlato di Marshall e il suo spettacolo ma tanti altri allieteranno leromane. Programma live Questi concerti, novità di quest’anno, sono organizzati in un orario, le 23.