Calcio Serie D Fernandez ufficiale alla Vigor Senigallia

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il difensore argentino, 19 anni, da alcuni giorni si allenava agli ordini di Clementi, 29 Luglio 2024 – Adesso è: Alejandro Manuel González Fernández è un nuovo giocatore della. Manuel Fernández, che si allenava da giorni con il gruppo di mister Aldo Clementi, è un difensore fuoriquota, classe 2005, di origini argentine. E’ cresciuto nel settore giovanile del Velez, in terra albiceleste, per poi coltivare esperienze, nella passata stagione, al Club Esportiu Costancia, società che milita nella terza divisione spagnola. Buon innesto per l’organico di Clementi, un giovane prospetto interessante: che sia il nuovo Scheffer? La parola al campo. ©riproduzione riservata L'articoloD /proviene da Lo sport della Vallesina.