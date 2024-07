Buongiorno risolve un rebus che tormenta i tifosi del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 29 luglio 2024) Nella presentazione in conferenza stampa, Alessandrounsul suo ruolo e sull’enigma della difesa a tre Alessandrosi è finalmente presentato alla stampa, dopo le meritate vacanze e dopo l’esordio in maglia azzurra (seppur in versione non ufficiale) contro l’Egnatia. Sia a Dimaro che nel ritiro di Castel di Sangro, Antonio Conte sta lavorando tantissimo con difensori e centrocampisti. Il modus operandi della formazione azzurra che verrà sarà il seguente: pressione alta per recuperare presto il pallone. E i difensori avranno anche il compito di rischiare l’anticipo, esponendosi di tanto in tanto a eventuali rischi. Il mister sta lavorando molto sui tempi d’uscita, sui raddoppi e, di conseguenza, anche sulla riconquista del pallone e contropiede. Tra le novità tattiche del nuovotargato Conte c’è il ritorno alla difesa a 3.