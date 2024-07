Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi 29 Luglio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 29 luglio 2024): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 29Alberto non si accontenta delle poche ore che ha passato con Federico e decide di seguire Clara per scoprire dove la ragazza si sia trasferita, dopo che è entrata nel programma protezione testimoni. Per riuscire a ottenere quanto ha in mente, escogita un piano e comincia a fare le sue prime mosse. Bice ha un duro confronto con Sergio, ora compagno di Marika. La lite tra la Cerruti e Massaro ha delle ripercussioni sia sul rapporto tra Guido e Mariella ma anche su quello tra Rosa e Marika stessa. Michele non sa più come comportarsi.