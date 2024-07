Scherma Vismara rimontato ed eliminato da Andrasfi nei quarti Italia senza medaglie alle Olimpiadi nella spada maschile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Che peccato. Federicoparte fortissimo, ma poi subisce la rimonta di Tibored èdal torneo individuale didelle2024.di finale da incubo per l’al Grand Palais di Parigi, e in serata ci sarà la sola Alice Volpi nel fioretto femminile a provare a portare a casa una medaglia. L’azzurro era venuto fuori vincitorebattaglia degli ottavi contro il kazako Alimzhanov, ma questa volta il guizzo finale premia il magiaro. Inizia alla grande l’azzurro, che non aspetta la canonica ammonizione per passività ma si butta subito all’attacco. La prima stoccata è sua, poi un colpo doppio anticipa quattro botte consecutive diche lo portano alla fine dei primi tre minuti avanti cinque a uno. Spettacolare soprattutto il terzo punto messo a segno dal classe 1997, in allungo a pizzicare la punta della scarpa dell’avversario.