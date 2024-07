Parigi 2024 judo Odette Giuffrida si ferma in semifinale tra le polemiche

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024)si arrende inma tra millenella categoria -52 kg delalle Olimpiadi di. L’azzurra, dopo gli ottavi vinti contro l’americana Delgado e i quarti in cui ha affrontato l’ungherese Pupp, si è trovata di fronte la kosovara Krasniqi. Sul tatami dell’Arena di Campo di Marte l’incontro è estremamente equilibrato e si va al golden score, ma ecco che l’arbitro decide – dopo i due shido per l’italiana in entrambi i casi per falso attacco – di punire entrambe le contendenti con uno shido per parte, in questo caso però indolore per la balcanica, fatale per l’italiana, visto che al raggiungimento della terza sanzione questa si tramuta nella sconfitta per 10-0. Una scelta davvero opinabile quella presa che lascia di stucco la romana e il suo tecnico, e che costringerà l’azzurra a giocare quantomeno per la medaglia di bronzo.