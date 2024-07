Milan Paulo Fonseca sorride a metà | batte il City di Guardiola ma in due si fanno male  Le condizioni

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 28 luglio 2024)per la vittoria contro ildima in due sidi Florenzi e Sportiello Ildic’è eun colpo, ma dietro la vittoria per 3-2 sul Manchester(19? Haaland, 30? e 34? Colombo, 55? McAtee, 78? Nasti) si nasconde nuovamente il problema infortuni. Nella gara che si è disputata a New York tra i rossoneri e la squadra inglese, si sono visti sprazzi di buon calcio. C’è, però, da sottolineare l’infortunio rimediato al 40esimo del primo tempo da Alessandro Florenzi, che ha accusato un problema al ginocchio destro che sarà valutato nei prossimi giorni.