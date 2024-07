La Corte delle sculture Serata nel segno del jazz

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024) Uno è una leggenda della musicamorto mezzo secolo fa, gli altri due non sono da meno, sempre nell’universo, e nascevano cento anni fa. Tempo di omaggi, centenari e cinquantesimi per unatutta in musica che ha come cornice la suggestiva(polo Campolmi), martedì alle 21.30. All’ombra della ciminiera nel tempio dell’archeologia industriale, le note di "Love You Madly, Sassy" risuoneranno in memoria di Sarah Vaughan (detta Sassy) e Henry Mancini, indimenticabile compositore di colonne sonore celebri ("Moon River" e "La pantera rosa"), nel centenario della loro nascita. Ma il concerto è stato pensato anche in occasione dei cinquant’anni dalla morte di Duke Ellington, l’indiscusso "Duca" del, pianista, direttore d’orchestra, arrangiatore, compositore.