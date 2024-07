Judo semifinale -52 kg femminile con Giuffrida oggi in tv | Olimpiadi Parigi 2024 orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Odettemette nel mirino una medaglia nella categoria dei -52kgdialledi. La romana è approdata infatti indopo le vittorie sull’americana Delgado e sull’ungherese Pupp. Sulla sua strada c’è ora la kosovara Distria Krasniqi e il suo ritorno sul tatami è programmato per le 16.51 di domenica 28 luglio. L’evento a cinque cerchi è trasmesso integralmente su Discovery Plus, possibile anche trovare la diretta sui canali aggiuntivi messi a disposizione per gli abbonati a Sky Sport e Dazn. I canali Rai2 e Rai Sport si occupano invece della trasmissione in chiaro con priorità agli atleti azzurri, probabile quindi il collegamento per un momento così importante del torneo.