Guastalla omaggia Franco Cerri Live dedicato allo storico chitarrista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) La rassegna jazz estiva distasera alle 21,30 propone un concerto di altollo, dal titolo "Caro",al mondo musicale di. Con Alessandro Usai alla chitarra, Alberto Gurrisi all’organo, Roberto Paglieri alla batteria e Irene Burratti alla voce. Un tributoitaliano ad opera dei musicisti che lo hanno affiancato sul palco per alcuni anni. Un viaggio nel mondo musicale del grande musicista milanese, non solo attraverso le sue composizioni ma anche le sue interpretazioni di altri grandi autori, caratteristica peculiare della sua discografia. La formazione organ trio richiama le sonorità degli anni Cinquanta-Sessanta, in una chiave cool, che aveva caratterizzato l’ultima fase della lunga carriera di. Ingresso libero.