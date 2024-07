Gli Anelli del Potere 2 cosa succede Númenor? – SDCC 2024

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 28 luglio 2024) Nonostante le obiezioni, la regina reggente Míriel (Cynthia Addai-Robinson), ora legittima regina di, raduna un esercito per andare nella Terra di Mezzo. Il tutto finisce in tragedia quando il Monte Fato si forma in un’eruzione vulcanica, molti vengono uccisi e Míriel rimane accecata. Elendil (Lloyd Owen) scopre che suo figlio Isildur (Maxim Baldry) è scomparso e lo crede morto. Al Comic-Con, Addai-Robinson ha parlato della situazione più disastrosa che mai ae delle nuove difficoltà di Míriel: “Quando questa stagione inizia, siamo tornati, noi Númenóreani, da una battaglia persa, una decisione molto impopolare. Quindi c’è tensione nell’aria e, come ha detto Lloyd Owen,è a un bivio. Quindi per Míriel si tratta in definitiva di guidare il suo popolo in quella che ritiene essere la direzione giusta ”.