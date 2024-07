Giffoni Gabriele Muccino ricorda | In un incidente stradale in Grecia persi quasi la vita

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 28 luglio 2024) Durante ilFilm Festival il registaha premiato lo spot migliore sulla sicurezza. Il registaha partecipato alFilm Festival di quest'anno per presentare il suo nuovo thriller Fino alla fine, in sala dal 31 ottobre, ma durante il festival il regista ha presieduto un altro evento molto importante.è infatti salito sul palco dela consegnare il premio come Miglior spot sociale per la campagna Anas "Quando sei alla guida tutto può aspettare". Lo spot, che mette l'accento sulle distrazioni dovute ai cellulari (una delle cause principali di incidenti stradali) è realizzato in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Polizia di Stato