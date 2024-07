Giffoni Film Festival Gubitosi | fondi più che dimezzati dal MiC

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 28 luglio 2024) Milano, 28 lug. (askanews) – “Da annirisponde al bando relativo alla concessione di contributi ad attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva. il nostro progetto è stato ritenuto validissimo dalle commissioni che giudicano le proposte tanto da meritarsi più volte il primo posto in graduatoria con un finanziamento arrivato lo scorso anno a 950mila euro. Quest’anno, per la prima volta da quando esiste questo tipo di intervento, il Ministero della Cultura ha inteso imporre un tetto pari a 400mila euro di contributo massimo erogabile. Fin qui nulla da eccepire, se non fosse stato che la pubblicazione del bando c’è stata a luglio, a pochissimi giorni dall’inizio del, creandoci stupore ma soprattutto grande preoccupazione”.