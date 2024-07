The Jackal a Giffoni | idee risate e l’incursione di Conte

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi accendono i riflettori sulla seconda edizione di Avrei questa idea, il format in video-podcast targatoInnovation Hub, che dopo l’ottimo riscontro nella passata edizione, ritorna con tantissime novità a partire dalla conduzione stessa, che dalle mani e voci di Edoardo Ferrario e Valerio Lundini passa adesso a quelle di Ciro Priello, Aurora Leone, Fabio Balsamo e Gianluca Fru Colucci, membri di The, talent factory che, insieme aInnovation Hub, firmano in co-produzione questa seconda stagione del format itinerante dedicato ai migliori pitch di film e serie tv. Ospiti alla cittadella del cinema, Priello, Leone, Balsamo e Fru hanno avuto l’occasione di illustrare il progetto assieme a Luigi Sales, Head of Original Productions, che ha detto: “Partiamo, con questa seconda stagione, da numeri importanti registrati nella prima.