Rafting Marmore avventure per tutti a due passi da Roma

(Di sabato 27 luglio 2024) A meno di un'ora di viaggio da, gli amanti dell'avventura possono immergersi in un'esperienza unica nel suo genere. Il fiume Nera offre un percorso mozzafiato lungo tre chilometri di rapide classificate fino al quarto grado di difficoltà, circondato da una lussureggiante vegetazione che conferisce al paesaggio un aspetto tropicale. Il(www..com) è l'ideale per trascorrere momenti indimenticabili con familiari, amici o il proprio partner, praticando emozionanti sport acquatici all'aria aperta come l'hydrospeed, ile la canoa. Situato nel suggestivo scenario di Papigno, a duedalla maestosa Cascata delle, il centroè il punto di partenza per emozionanti discese in gommone lungo le rapide del fiume Nera.