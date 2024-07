Napoli la promessa di Oriali ha emozionato tutti | le sue parole

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 27 luglio 2024) Nel corso della presentazione dello staff di Antonio Conte, Leleha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno davvero spiazzato. Con l’ormai prossima conclusione del mese di luglio, di fatto, il prossimo campionato di Serie A è sempre più vicino. Basti pensare che alla prima giornata mancano poco più di una ventina giorni. Per ildi Antonio Conte, invece, l’inizio della nuova stagione è ancora più vicino, vista la gara di Coppa Italia contro il Modena in programma il prossimo 10 agosto. Proprio per questo motivo, l’amichevole di domani contro gli albanesi dell’Egnatia sarà davvero fondamentale per Antonio Conte per capire chi tra i suoi uomini è già in forma. Anche perché ha a sua disposizione anche i nazionali che hanno disputato l’ultimo Europeo.