LIVE Beach volley Olimpiadi Parigi in DIRETTA | qatarini avanti nel primo set 10-11

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-18 Mano out Cherif 14-17 Mano out Nicolai 13-17 Ace Cherif 13-16 Cherif vincente dal centro 13-15 Vincente Cottafava dal centro 12-15 Out Cottafava 12-14 Il muro di Cherif su Nicolai 12-13 Errore al servizio Qatar 12-12 Out Cherif 11-12 Cut shot di Nicolai 10-12 Vincente Cherif dal centro 10-11 Diagonale di Cottafava 9-11 Il tocco vincente di Ahmed a chiudere un lungo scambio 9-10 Il palleggio di seconda di Cottafava 8-10 Diagonale vincente di Cherif in controtempo 8-9 Invasione di Cherif 7-9 Muroooooooooooooooooooooo Nicolaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 6-9 Errore al servizio Qatar 5-9 Line shot di Cherif 5-8 Muroooooooooooooooo Nicolaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 4-8 Vincente di seconda Cottafava 3-8 Errore Nicolai 3-7 Vincente il tocco di Cherif dal centro 3-6 Errore al servizio Qatar 2-6 Line shot di Cherif 2-5 Vincente Nicolai ma che ...