Le denunce dei redditi Consiglieri e assessori la metà non è in regola

(Di sabato 27 luglio 2024) Non hanno vita facile i cittadini che, come concede la legge, vogliono conoscere la situazione patrimoniale deicomunali e dei componenti della giunta. Il sito del Comune non è del tutto aggiornato e si può inciampare in qualche informazione mancante. Ma il problema, sottolineato a più voci nei giorni scorsi al nostro giornale, è che la dichiarazione deidiè ferma, in molti casi, al 2021. Per almeno ladi loro, dunque, mancherebbe la denuncia relativa al 2022, mentre il 2023 è ancora nei tempi consentiti. Ci sono poi casi enigmatici come quello di Luca Ferrini, assessore nella prima giunta Lattuca confermato alla Polizia locale, Legalità e Sicurezza, che non ha inviato (o il Comune non l’ha recepita e inserita nel sito internet) la denuncia relativa agli anni 2019 e 2020, mentre risulta consegnata quella del 2022.