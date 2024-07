Judo Assunta Scutto vince al debutto e vola ai quarti nei -48 kg alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Buona la primaper, che comincia bene il suo percorso nella categoria -48 kg approdando aidi finale e garantendosi dunque come minimo il ripescaggio nella corsamedaglie. Sul tatami del Grand Palais Éphémère, la numero uno al mondo ha sconfitto per ippon l’esperta americana Maria Celia Laborde confermandosi una candidata al podio nei Giochi di Parigi 2024. “Susy”, alassoluto in una rassegna a cinque cerchi e ammessa direttamente agli ottavi tramite un bye al primo turno, ci ha messo un po’ a carburare (probabilmente a causa della tensione per l’esordio olimpico) lasciando spesso l’iniziativa alla finalista del Masters 2023 ma non rischiando mai realmente di subire un punteggio tecnico.