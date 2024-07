Draisci allenerà la juniores del Tolentino Il centrocampista Trillini valuta le proposte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Ilha affidato all’allenatore Mattialaregionale del. La Settempeda ha scelto Simone Gentili come tecnico della. L’Aurora Treia ha preso Alessio Messi come preparatore atletico e ha tesserato l’estremo difensore Francesco Marzi. Niente da fare perché ilMassimilianopossa essere un giocatore dell’Aurora, il ragazzo sta cosìndo le. IlRiccardo Ciccarelli, ex Val di Chienti Ponte e Trodica, giocherà con il Portorecanati. L’Elite, allenato da Raffaele Gesuelli, ha preso in difesa Lorenzo Paparoni e Mauro Aringoli provenienti dal Caldarola, Cristiano Codoni dalla Settempeda. A centrocampo sono arrivati Lorenzo Canuti dal Montecosaro, Matteo Di Marino dal Caldarola, dal Montemilone Pollenza il possente Ousman Bah, dall’Aurora Treia ecco Lorenzo Vicomandi.