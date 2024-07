Castelfidardo Guella c’è Oggi prima partitella

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Un’altra conferma nel. La dirigenza fidardense ha trovato l’accordo anche per la prossima stagione con Wilson Henri, eclettico e versatile centrocampista classe 2000. Per lui si tratterà della terza stagione in casacca biancoverde, dove ha mostrato determinazione, agonismo e qualità. Tutti elementi che saranno utili a mister Marco Giuliodori in vista della prossima stagione che ilaffronterà da neopromossa in D. "Già la scorsa stagione mi sarebbe piaciuto cimentarmi con la D - afferma- poi ho deciso di rimanere a. La scelta è stata più che azzeccata, perché ci siamo guadagnati insieme il salto di categoria e così posso realizzare questo sogno con i miei compagni. Pertanto era scontato rimanere qui per fare questaesperienza con la squadra con cui ho condiviso questa gioia".