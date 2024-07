Calci vacanza anziani contributo di 1500 euro dell' amministrazione comunale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024)26 luglio 2024- L', su iniziativaa giunta, ha messo a disposizione'associazione Centrodiunstraordinario di 1.500, destinato ad abbattere le quote di partecipazione alla “2024” - in programma a Rimini dal 1 al 15 Settembre - per gli over65 a basso reddito.“Le vacanze organizzate dal Centrodi– dichiarano il sindaco, Massimiliano Ghimenti, e la vicesindaca Valentina Ricotta, che ha le deleghe al sociale e alle politiche per la terza età – sono ogni anno un’occasione di riposo, socialità e svago per decine di persone, che altrimenti potrebbero avere difficoltà a spostarsi daper trascorrere un po’ di giorni al mare.