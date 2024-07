Parigi vigilanza rafforzata sulla rete di trasporti Focus anche sulla cybersicurezza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) Sale l’allerta in Francia dopo le azioni di sabotaggio, con incendi dolosi, che hanno riguardato le ferrovie dell’alta velocità. In particolare, il presidente della RATP, ini, Jean Castex, ha annunciato di aver disposto “un aumento della”. Il dirigente d’azienda ha preso parte ad una visita di alcune postazioni RATP insieme alla presidente dell’Ile-de-France, Valérie Pécresse. Si tratterà, secondo Castex, di una “sorveglianza fisica” verso “tutti i siti sensibili” delladi, mauna “sorveglianza informatica” per la. Per la sfilataSenna, iregionali e quellini hanno messo a punto “un piano rafforzato” in 4 fasi orarie, per convogliare gli oltre 300.000 spettatori previsti.diSportFace.