Le dick pic non richieste e consensuali sono un abuso | i modi per difendersi

(Di venerdì 26 luglio 2024) In una stanza piena di donne, almeno la metà (se non di più) ha ricevuto, anche solo una volta nella vita, una unsolicitedpic, ossia una foto del pene non richiesta. Perché ciò accade? Che cosa porta gli uomini ad agire in questo modo? Quali convinzioni vi, alla base? E perché l’atto può essere considerato, più spesso di quanto si creda, una forma di molestia? Vediamolo insieme. Vi raccomandiamo "Le battute sessistemolestie, ma allora perché sorrido quando le ricevo?" Quelle sul posto di lavorosolo battute o vere e proprie molestie sessuali? Cosa dice la legge e perché dovremmo smettere di ridere.