La telefonata di coppia e il video gli Obama hanno preso una decisione su Kamala Harris

(Di venerdì 26 luglio 2024) "All'inizio di questa settimana, Michelle ed io abbiamo chiamato la nostra amica. Le abbiamo detto che pensiamo che sarà una fantastica presidente degli Stati Uniti e che ha il nostro pieno sostegno. In questo momento critico per il nostro Paese, faremo tutto il possibile per assicurarci che vinca a novembre. Speriamo che vi uniate a noi". Con questo post su X Barackannuncia l'endorsement di lui e della moglie Michelle perin vista delle elezioni presidenziali di novembre. Al post,ha allegato undellafatta aper dichiarare questo appoggio. Nelsi vedeche risponde a unasul suo smartphone. Il primo a parlare dall'altro capo del telefono è Barack, poi anche Michellesaluta la vice presidente Usa: "Ah, siete tutti e due insieme, bello sentire entrambi", dice