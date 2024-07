La figlia di Monicelli | A Venezia | papà posso avere un pass per i film? Quale pass paga il biglietto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ladi: «A: “unperi?”. “il”». Il Corriere della Sera intervista Ottavia, ladi Mario il celebre regista. Une bella intervista di Eugenio Murrali. Che padre era? «Mi ha sempre sostenuta. Ha educato me e le mie sorelle alla libertà, ma era severo, non amava si perdesse tempo. Carlo Vanzina, che fu suo assistente, diceva che era sempre a fuoco: non ripeteva più di due volte un ciak». Nel 2013 Ottavoa aveva già parlato del regista nel libro “Guai ai baci”. «Negli ultimi anni abitava in una casetta in via dei Serpenti. Andava in autobus, non si concedeva vacanze, non era interessato ai soldi». Le parlava del padre Tomaso, che nel ’46 si tolse la vita? «Solo una volta. È stato un trauma per, che era in casa in quel momento». «I sentimenti non erano ben visti: “Che ti piangi?”.