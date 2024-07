La Doria acquisisce il 100% di Equinox Clas

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 luglio 2024) La, gruppo leader nella produzione di derivati del pomodoro, sughi, legumi e succhi di frutta a marchio della grande distribuzione, ha sottoscritto con– fondo di Private Equity di diritto lussemburghese che investe nel capitale delle medie imprese italiane, titolare attraverso Basil Investments S.à r.l. di una partecipazione pari al 90% del capitale – e Cominter – riconosciuta società di trading nel settore agroalimentare, titolare di una partecipazione pari al 10% – il contratto di compravendita per l’acquisizione deldel capitale sociale diS.p.A. (“”), azienda leader nella produzione di sughi e pesti ambient per i principali marchi dell’industria e le principali insegne della Grande Distribuzione Organizzata in Italia e all’estero. Fondata nel 1989 a Chiusanico (Italia), nel 2023ha generato un fatturato di oltre 75 milioni di euro.