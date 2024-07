Il Napoli da Castel di Sangro | Kvara stremato Politano si ferma perché non ce la fa più

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 26 luglio 2024) Secondo giorno adi, dopo la sessione pomeridiana di ieri, ilinizia presto questa mattina a lavorare. Alle 10 già tutti in campo, compresi i nazionali. Ci sono Di Lorenzo, Buongiorno, Folorunsho, Raspadori, Lobotka etskhelia. Il report dell’allenamento delSi lavora sulla tecnica con una serie di palloni sistemati come ostacolo ad un lavoro sui palleggi. Questi sei devono mettersi la passo con gli altri così subito lavoro atletico con una serie di ripetute.accusa subito il lavoro di Conte. Un piccolo problemino per lui risolto con spray e ghiaccio alla zona lombare. In campo anche Spinazzola, Ngonge, Mazzocchi, Mezzoni, Cheddira e Zerbin mentre gli altri continuano a correre. Dopo il grande lavoro atletico sul campo si va in palestra. Di Lorenzo e Buongiorno iniziano un’esercitazione tattica difensiva con Stellini e Gianluca Conte.