Chi sarà l’ultimo tedoforo della Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Oggi, venerdì 26 luglio alle ore 19.30, andrà in scena ladell’edizioneEstive auna celebrazione unica nel suo genere, destinata a rimanere nella storia. Per la prima volta, infatti, il tutto non si terrà in uno stadio, bensì nel cuorecittà ospitante. La parata degli atleti avrà luogo lungo la Senna, che tra l’altrosedegare del nuoto in acque libere del nuoto per il triathlon, con ciascuna delegazione che sfilerà su barche dotate di telecamere, creando un’esperienza senza precedenti per gli spettatori e i partecipanti che seguiranno da casa. Questo permetterà ai telespettatori di tutto il mondo, sia in TV che online, di seguire da vicino gli atleti che attraverseranno il centrocapitale francese.