C’è chi parla della ‘Maledizione delle serie tv anni Novanta’

(Di venerdì 26 luglio 2024) Pochi giorni fa, il 13 luglio 2024, il mondo intero veniva alla conoscenzamorte di Shannen Doherty. Una notizia davvero triste che ha incupito i fan dell’attrice, amatissima dai tempi di “Beverly Hills 90210” (chi non ricorda Brenda Walsh?) e di “Streghe”, quando era tra le protagonisteprime stagioni nel ruolo di Prue Halliwell. Dopo una lunga malattia, l’attrice è scomparsa, a soli 53. E per chi, negliNovanta, era un ragazzo, quello di Shannen Doherty è l’ennesima scomparsa per uno dei volti simboloserialità americana. La “maledizione”tv‘90: da Luke Perry a Shannen Doherty Era il 4 marzo 2019 quando emerse la notiziamorte improvvisa di Luke Perry. L’attore, come la collega, era stato uno dei personaggi chiave e più noti di “Beverly Hills 90210”.