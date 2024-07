Calciomercato Pineto | ex Reggina firma a titolo definitivo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ilprogramma con ambizioni il prossimo campionato di Serie C. Il club ha definito l’arrivo di Cristian Hadžiosmanovi?, calciatore importante con un passato alla. “calcio comunica di aver acquisito asu base pluriennale il diritto alla prestazioni sportive del calciatore Cristian Hadžiosmanovi?. Il ventiseienne difensore montenegrino nato nel Lecce e cresciuto nel Milan ha al suo attivo ben 200 presenze in Lega Pro. Benvenuto”, si legge sul profilo Instagtam. Esterno di destra in grado di giocare anche a sinistra, in carriera il montenegrino ha indossato anche le maglie di Livorno, Vis Pesaro, Monopoli, Casertana, Teramo, Fidelis Andria e Potenza. L'articolo: exCalcioWeb.