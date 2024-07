Bioshock | il film Netflix si farà ma sarà diverso dal progetto iniziale

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 26 luglio 2024) Iltratto dal videogame, prodotto da, si, ma ilè stato ripensato con un budget ridotto e un approccio più “personale”, con Francis Lawrence confermato alla regia. Lo ha dichiarato il produttore Roy Lee durante un panel al Comic-Con di San Diego 2024. Come scrive Variety, ildiera stato annunciato a febbraio 2022, ma da allora ci sono stati un po’ di cambiamenti ai vertici diche hanno avuto un impatto sulla produzione deioriginali. Dan Lin ha sostituito Scott Stuber come capo della sezione, e Lin ha un approccio ai budget più contenuto, rispetto a quello di Stuber. Per questo motivo, spiega Lee, anche il budget diè stato ridimensionato, rispetto alle intenzioni iniziali. “Con il nuovo regime i budget sono stati abbassati, quindi faremo una versione più piccola di