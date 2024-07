Atp Umago 2024 Musetti | Buon momento obiettivo è alzare il trofeo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) “Questo è un bel periodo per me, ma non dimentico cosa c’è dietro. Negli ultimi tre anni è cambiato tanto nella mia vita, devi essere pronto a cogliere le occasioni e credo che le stia prendendo tutte, nel tennis e nella vita. Nell’ultimo mese sto facendo vedere molte cose positive, la finale qui è una conferma. Ma la settimana non è ancora finita, l’il“. Così Lorenzoha commentato la vittoria contro Jakub Mensik (“è un ottimo giocatore, in lui ho rivisto molto di me quando stavo ottenendo i primi risultati nel circuito”) all’Atp diche è valsa l’accesso in finale, dove sfiderà Francisco Cerundolo: “È un avversario molto duro, che ha ottenuto tanti risultati, sulla terra e non solo. Sarà una partita emozionante, entrambi abbiamo mostrato un bel tennis in questa settimana”, ha concluso