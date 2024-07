USA Biden spiega le motivazioni dietro la scelta di ritirarsi della corsa

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 25 luglio 2024) La parole del Presidente americano Domenica sJoeannunciava di aver preso la decisione diallaalla Casa Bianca., così nelle ultime ore ha prato dal celebre Studio Ovalendo lequesta. . «Lascio questo incarico, ma amo ancora di più questo paese», ha detto l’81enne che per molti ha perso tantissimo gradimento dopo il dibattito con Trump. «Ho deciso che la strada migliore da seguire è passare il testimone a una nuova generazione. Questo è il modo migliore per unire la nostra nazione».ha poi parlato dell’attuale candidata Dem e sua vice, Kamala Harris «Una dura. È capace. È stata una partner incredibile per me e un leader per il nostro Paese». «Venero la mia carica, che è stato l’onoremia vita, ma amo di più il Paese.