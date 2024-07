Siccità | Richetti Az ' si continua a scherzare con una catastrofe'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - “A 40 gradi tutto evapora: gli slogan, il qualunquismo, il negazionismo, il massimalismo ideologico. E rimane solo la realtà: fatta di cambiamenti climatici edevastante. Dovevamo fare un PNRR pieno di investimenti in questo senso. Abbiamo fatto un po' di inutile spesa corrente zeppa di consulenze e interventi immateriali. Sicon un fenomeno che produce una vera e propria. E la Ministra Santanchè se la prende con il New York Times che denuncia ciò che sta accadendo. Si chiama esecutivo perché deve eseguire e invece non si vede nessuna realizzazione concreta. Se non gli attacchi ai giornalisti, anche stavolta che prima si sono qualificati”. Lo scrive Matteo, capogruppo di Azione.