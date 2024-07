Sabato in diretta | ecco il programma che prenderà il posto di Italia Sì e Marco Liorni

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 25 luglio 2024) In occasione della presentazione dei palinsesti Rai 2024-2025, i vertici della TV di Stato hanno reso noto che – a partire dal 14 settembre – il pomeriggio delnon vedremo piùSì con. Ilsarà sostituito da una nuova trasmissione denominata:ine condotta da Emma D’Aquino.inpronto a debuttare su Rai Uno A partire dal 14 settembre alle 17:00 andrà in onda “in”. Al timone del nuovo appuntamento delpomeriggio di Rai 1 troveremo Emma D’Aquino. La giornalista accompagnerà i telespettatori nel daytime prefestivo con notizie di cronaca e attualità, approfondimenti e curiosità sui principali eventi della settimana. In studio saranno illustrate e approfondite le varie tematiche, anche tramite il contributo di esperti, collegamenti esterni con gli inviati, ospiti e testimonianze.