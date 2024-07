Reina elogia Napoli | Ia città ha segnato la mia vita è speciale

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 25 luglio 2024) Pepeesaltae il suo mare. L’ex portiere, ora al Como, ricorda con affetto la sua esperienza partenopea. I dettagli.e l’amore perPepe, ex portiere dele nuovo acquisto del Como in Serie A, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, esprimendo il suo affetto per l’Italia e, in particolare, per lapartenopea.ha dichiarato: “Io e la mia famiglia siamo molto felici di tornare in Italia, un paese dove siamo stati benissimo ovunque: a, a Milano e a Roma. È sempre una gioia tornare qui”. Riguardo al suo legame con, l’estremo difensore spagnolo ha aggiunto: “Poche cose sono come il mare di, a prescindere.è un segno importante nella nostra, qualcosa di”.