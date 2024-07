Prysmian 450 milioni dalla Bei per promuovere la transizione energetica in Europa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 25 luglio 2024) La Banca europea per gli investimenti ehanno sottoscritto un nuovo accordo di finanziamento da 450di euro per facilitare la trasmissione e distribuzione di energia elettrica in. Per sostenere la crescente domanda delle energie rinnovabili, in particolare dell’eolico offshore,utilizzerà le risorse messe a disposizioneBei per costruire nuove linee di produzione per cavi sottomarini ad altissima tensione, linee per cavi onshore ad alta tensione, oltre a miglioramenti tecnici su linee esistenti. Gli investimenti finanziatiBei permetteranno adi raddoppiare la propria capacità produttiva cavi estrusi nei tre stabilimenti di riferimento a Pikkala in Finlandia, Arco Felice, Pozzuoli in Italia e a Gron in Francia, passando da circa 2.000 km/anno a oltre 4.000 km/anno.