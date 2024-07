Paurosa frana lungo via Ninfina | traffico fortemente rallentato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 25 luglio 2024) “É al momento chiusa la circolazione sulla ?? ???????, nella zona Vallone di Bassiano, dove sono in corso le operazioni di disgaggio di un grosso masso di circa 150 quintali, che si trovava in precarie condizioni di stabilità ed appoggiato ad alberature”. Questa la comunicazione apparsa sui social da parte di Gianluca Calvano, consigliere comunale di Sezze e responsabile dell’associazione di Protezione Civile VVA Sezze Latina. Uno smottamento decisamente importante tanto che la strada è stata riaperta solo parzialmente. Nessuno fortunatamente si è fatto male. Purtroppo la cosa capita nel momento in cui lavori di rifacimento del manto stradale interessano l’altra strada di entrata a Sezze, ovvero Le Coste, per cui lasciare il paese o tornarvi, in queste ore, rappresenta un piccolo grande problema. Non resta che via Sorana come strada interamente percorribile.