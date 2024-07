Oroscopo di Paolo Fox per oggi giovedì 25 luglio | nuovi stimoli per il Capricorno attenzione in amore per l’Acquario

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 luglio 2024) Al mattino, siamo tutti in trepidante attesa per l’diFox, per25. Cosa ci riserverà questo, l’parla diper ilinper. Il segno più fortunato perFox? I nati sotto il segno del Cancro. Scopriamo insieme tutti gli altri segni per la giornata di25diFox per25Ariete: Cari Ariete, sarebbe meglio sfruttare il tempo per fare un po’ di chiarezza nel vostro cuore e discutere con il partner di tutto ciò che non va nella coppia. Sul lavoro la giornata porta novità.Toro: Cari Toro, secondo l’diFox di252024), non è la giornata migliore per i sentimenti e potrebbero esserci battibecchi con il partner ma non dovete buttarvi giù.