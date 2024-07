Montagne di rifiuti e cave chiuse in Lombardia la partita persa dell’estrazione di materie prime

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 luglio 2024) 26 luglio 2024 – Un’attività dismessa, che ora l’Europa chiede di riattivare, per poter portare avanti la transizione ecologica. Ma l’estrazione dicritiche, a livello lombardo come nel resto d’Italia, per ora è ferma. Dei 294 siti minerari censiti a livello regionale (di cui 89 a Bergamo, 54 a Brescia), la maggior parte è dismessa e, soprattutto, da nessuna si estraggono lecritiche. Secondo l’analisi dell’Ispra, che ha messo a punto il database GeMMA, con tutte le informazioni sulle risorse minerarie nazionali, in Italia si contano 22 miniere attive relative a materiali che rientrano nell’elenco delle 34critiche dell’Ue.