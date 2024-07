La Formica Atomica è un film mai visto | la clamorosa storia di Sofia Raffaeli

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Se scegli di diventare una ginnasta, sei obbligata a crescere in fretta. Devi sfidare il tempo, oltre che te stessa e le tue avversarie. Devi fare tutto alla svelta se vuoi lasciare un segno nellaci è riuscita prima di compiere vent'anni. Sbarca a Parigi (-2 alla cerimonia di apertura presso la “TranSenna”) nelle vesti di regina della ginnastica ritmica italiana e mondiale. Siamo un Paese per vecchi capace di proporre al mondo giovani di straordinario talento. Sarebbe ora di accorgersene. E allora accorgiamoci diprima lei che ci costringa a farlo. Ha già riscritto ladella ginnastica ritmica italiana, le manca la medaglia olimpica- a Tokyo non c'era e quella di Parigi sarà la sua prima rassegna a cinque cerchi - ma è un dettaglio.